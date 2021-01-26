Владивосток, , 10:01 — REGNUM Скрипачка Ангелина Лобко из Приморья успешно выступила на I Международном конкурсе молодых талантов «Новые звезды» в Париже. Авторитетное жюри из известных музыкантов Франции и России присудило ей Гран-при и специальный приз — выступление с оркестром, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Читайте также: Полиция Челябинска возбудила дело из-за игры на скрипке

В настоящее время Ангелина Лобко учится в филиале Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени Чайковского «Приморский» и занимается в классе Заслуженного артиста России, профессора Феликса Кальмана.

В послужной список юного дарования также входит яркое выступление на XXI Международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» — оно состоялось в декабре 2020 года, где ученица получила звание дипломанта и специальный приз — инструмент от Дома скрипки «Scroll».

В ноябре 2020 года Ангелина завоевала I премию на XI Международном конкурсе молодых музыкантов-исполнителей «Музыкальный Владивосток — 2020».

Как сообщало ИА REGNUM, в Челябинске полиция возбудила административное дело из-за игры ребёнка на скрипке.