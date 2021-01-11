Челябинск, , 07:47 — REGNUM В Челябинске полиция возбудила административное дело из-за игры ребёнка на скрипке. Об этом пишут СМИ.

По данным 74.ru, ребёнок занимается на скрипе уже четыре года. Музицировать приходится по вечерам, так как он обучается во вторую смену. Некоторые соседи заявили о музыке в полицию. Стражи порядка начали административное расследование по факту возможного нарушения законодательства о тишине.

По словам матери ребёнка, в будние дни скрипач играет до 22:00, а в выходные — до 23:00. То есть законодательство о тишине соблюдают. Тем не менее дело ушло в суд. Семье грозит штраф на сумму до 5 тыс. рублей.