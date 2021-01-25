Кайенна, , 14:03 — REGNUM Префектура административного центра Французской Гвианы, города Кайенна, сообщила, что, несмотря на карантин, введенный на заморской территории Франции для предотвращения распространения коронавируса, 250 человек приняли участие в традиционном карнавале в пригороде Кайенны Ремир-Монжоли. Об этом в понедельник, 25 января, передает France Info.

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Как уточняют журналисты, для разгона участников карнавала полиция применила слезоточивый газ.

Напомним, 25 января председатель французского СенатаЖерар Ларшепризвал «перепробовать»другие меры по борьбе с распространением коронавируса во Франции прежде, чем вводить третий на территории страны карантин, который может привести к «драматическим» и «гуманитарным последствиям».

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