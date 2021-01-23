Канны, Франция, , 16:03 — REGNUM Международный Каннский кинофестиваль 2021 года пройдёт в июле. Об этом сообщает журнал Variety.

По данным издания, организаторы кинофестиваля планируют провести мероприятие с 5 по 25 июля. Традиционно Каннский кинофестиваль проводится в мае, однако ранее организаторы сообщали, что рассматривают возможность его переноса на летние месяцы.

В 2020 году Каннский кинофестиваль был отменён из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. В 2021 году организаторы пообещали обязательно провести фестиваль, однако формат мероприятия будет выбран с учётом эпидемиологической ситуации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе южнокорейский кинорежиссёр Пон Чжун Хо был выбран председателем жюри 78-го Венецианского кинофестиваля, который пройдёт с 1 по 11 сентября 2021 года.

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