Лос-Анджелес, США, , 10:02 — REGNUM Потоковые сервисы Netflix и Hulu пытались купить у Paramount права на эксклюзивный показ фильма «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом. Об этом 23 января сообщил портал Comicbook.

«Мэверик» в исполнении Тома Круза Рекламный постер фильма «Top Gun». 1986

Стало известно, что кинокомпания отвергла предложения, сославшись на то, что картина имеет сильный потенциал в отношении предполагаемых кассовых сборов в случае премьеры в кинотеатрах. К сожалению, пока нет информации о том, какие условия Netflix и Hulu предлагали Paramount и сколько они были готовы заплатить за права на показы.

Напомним, «Топ Ган: Мэверик» режиссёра Джозефа Косински станет прямым продолжением картины «Лучшей стрелок», которая вышла в 1986 году. Ранее Paramount перенесла его премьеру на 2 июля 2021 года.

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