Омск, , 10:30 — REGNUM В Омске приступили к разработке виртуального путеводителя «От Достоевского к Достоевскому». Об этом ИА REGNUM сообщили 21 января в правительстве Омской области.

Василий Перов. Портрет писателя Фёдора Михайловича Достоевского (фрагмент). 1872

В маршрут войдут малоизвестные омские адреса Достоевского, городские достопримечательности, описанные в романе «Записки из Мёртвого дома». Путеводитель расскажет, по каким произведениям Достоевского ставили спектакли городские театры, раскроет имена омичей, которые помогли писателю пережить четыре года каторги, и многое другое.

Разрабатывает виртуальный путеводитель на платформе izi. travel экскурсионное бюро «Тобольские ворота».

В облправительстве пояснили, что автолюбителям Центральная городская библиотека предложит автоквест — интеллект-игру в режиме реального времени. В рамках автоквеста омичи смогут взглянуть на привычные городские улицы глазами писателя и его персонажей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области стартовали юбилейные мероприятия, посвящённые двухсотлетию Фёдора Достоевского.

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С 10 по 15 ноября 2021 года в театре «Галёрка» пройдёт I Международный театральный фестиваль «Достоевский. Омск».

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