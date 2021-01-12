Омск, , 09:55 — REGNUM Юбилейные мероприятия, посвящённые 200-летию писателя Фёдора Достоевского, стартуют в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 12 января в правительстве региона.

В течение всего 2021 года на разных площадках города и области будут организованы специальные выставки и проекты. Литературный музей им. Ф. М. Достоевского станет одним из центральных мест проведения юбилейных мероприятий.

Юбилейные торжества в честь 200-летия Достоевского пройдут по всей России. Однако центральными точками на карте мероприятий станут Москва, Санкт-Петербург и Омск.

22 января в Омске открывается выставочный проект «Вдохновленные Достоевским». Он познакомит посетителей с произведениями искусства, объединенными общей темой «Достоевский и Сибирь».

Кроме того, в 2021 году литературный музей будет реализовывать культурно-просветительский проект «Будем знакомы: Фёдор Достоевский». Первая программа «Достоевский — студент» пройдёт 25 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 ноября 2020 года омские библиотекари провели тематические мероприятия и интерактивы в честь 199-летия со дня рождения Достоевского.

Читайте также: В Омске отмечают день рождения Достоевского