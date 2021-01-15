Лос-Анджелес, США, , 18:15 — REGNUM Кинокомпания Paramount Pictures назвала дату премьеры будущего фильма ужасов «Крик». Публикация была размещена 14 января на Twitter-странице проекта.

Администрация аккаунта разместила в посте короткий тизер с анимацией, в котором сообщила, что премьера картины состоится через год — 14 января 2022 года. Стоит отметить, что пока сохраняется неопределённость в вопросе о том, будет ли являться фильм прямым продолжением четырёх предыдущих частей или он станет «мягкой» перезагрузкой франшизы.

https://twitter.com/ScreamMovies/status/1349763450772176896

Напомним, в качестве режиссёров проекта выступили Мэтт Беттинелли-Олпин и Тайлер Джиллетт. Ранее дуэт снял такие картины, как «Я иду искать», «Пришествие дьявола», «З/Л/О», «Монстры Юга» и другие.

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