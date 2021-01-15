Лос-Анджелес, США, , 05:44 — REGNUM В сети появилась информация о том, что Том Круз купил роботов, которые будут следить за тем, как члены команды проекта боевика «Миссия невыполнима 7» соблюдают «коронавирусные» протоколы безопасности. Об этом 15 января сообщил портал Cinema Blend со ссылкой на инсайдеров.

«Роботы действительно сложные и довольно устрашающие. Это как Терминатор, только не такой жестокий», — соощил один из источников.

Издание отметило, что эту информацию пока что можно отнести к разряду слухов и что пока неясно, о каких именно роботах идёт речь. Автор статьи добавил, что, по информации портала Slashfilm, на съёмочной площадке «Миссия невыполнима 7» действительно присутствуют некие «роботы», которые способны оперативно проводить тесты на коронавирус.

Напомним, в декабре 2020 года ИА REGNUM сообщило, что Том Круз накричал на сотрудников, участвующих в съёмках «Миссия невыполнима 7», пригрозив им увольнением.

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