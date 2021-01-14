Москва, , 23:41 — REGNUM Московские власти могут рассмотреть вопрос об установке в городе памятной таблички художественному руководителю «Ералаша» Борису Грачевскому. Об этом заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Я думаю, что Боря очень многое сделал в своей профессии, на студии нашей Горького. И, конечно, я думаю, появится памятная табличка, вне всякого сомнения», — приводит его слова ТАСС.

Как передавало ИА REGNUM, советский и российский кинорежиссёр и сценарист, основатель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни. В конце декабря он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

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