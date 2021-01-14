Лос-Анджелес, США, , 08:28 — REGNUM Крис Хемсворт необычным образом поздравил своего брата Лиама Хемсворта с днём рождения. Публикацию он разместил 13 января на своей странице в Instagram.

Актёр выложил на своей странице детскую фотографию, на которой он запечатлён вместе с братом. Хемсворт пошутил, что фото было сделано лишь три года назад и добавил, что Лиам «нисколько не изменился». Многие комментаторы отметили, что на снимке братья действительно выглядят как мини-версии взрослых себя.

https://www.instagram.com/p/CJ-b8AnJUQl/

Напомним, Лиам Хемсворт, которому 13 января 2020 года исполнился 31 год, также снимается в фильмах, зрители знают его по роли Гейла Хоторна в серии фантастических картин «Голодные игры». Стоит отметить, что у актёров также есть старший брат Люк Хемсворт, который в сериале «Мир Дикого запада» сыграл начальника службы безопасности парка Эшли Стаббса.

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