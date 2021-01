Вашингтон, , 18:18 — REGNUM Компания Netflix заявила о планах выпускать в 2021 году не менее одного фильма в неделю, сообщает 13 января Телеспутник.

В опубликованном компанией списке заявлено более 70 фильмов различных жанров.

В частности, список премьер Netflix включает в себя шесть боевиков, среди из которых криминальный триллер Red Notice с Райаном Рейнольдсом, Галь Гадот и Дуэйном Джонсоном в главных ролях.

Кроме того, видеосервис обещает зрителям зомби-хоррор Army of the Dead режиссера Зака Снайдера, а также комедийный фильм Don’t Look Up с участием Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Лоуренс, Тимоти Шаламе, Тайлера Перри, Мерил Стрип и других.

Также в списке новинок Netflix указаны 18 драм, девять триллеров, восемь анимационных фильмов и восемь романтических историй. Все они, за исключением четырех тайтлов, будут доступны подписчикам Netflix в более чем 190 странах.

Отмечено, что такие планы Netflix значительно превосходят темпы производства других голливудских студий. Например, Disney планирует в 2021 году выпустить примерно два десятка фильмов, в том числе четыре релиза от Marvel Studios и два от Pixar.

