Лос-Анджелес, США, , 06:15 — REGNUM Лиам Нисон признался, что хотел бы поучаствовать в проекте будущего сериала по «Звёздным войнам», сюжет которого раскажет о приключениях Оби-Вана Кеноби. Об этом 13 января сообщил портал Collider.

«Конечно, я был бы готов к этому, да», — сказал Нисон, когда журналисты задали вопрос о том, заинтересован ли он в возвращении к роли Квай-Гон Джинна.

Портал Screen Rant отметил, что не вполне понятно, как сценаристы смогут сделать героя Нисона частью повествование, поскольку действие шоу будет происходить через восемь лет после событий, показанных в картине «Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов», а это означает, что Квай-Гон Джинн к этому моменту будет уже давно мёртв.

Стоит также отметить, что в июне 2020 года Лиаму Нисону исполнилось 68 лет. Актёр в последний раз исполнил роль Квай-Гон Джинна в «Мести ситхов», эта картина вышла на экраны в 2005 году.

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