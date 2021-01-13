Лос-Анджелес, США, , 03:07 — REGNUM Режиссёр Пэтти Дженкинс рассказала о том, какую сцену она вырезала из фильма «Чудо-женщина: 1984». Об этом 13 января сообщил портал Cinema Blend.

Когда Дженкинс задали соответствующий вопрос во время интервью, она сказала, что в действительности из финальной версии кинокомикса было вырезано не так уж и много моментов.

Режиссёр добавила, что может вспомнить лишь один существенный эпизод, который в итоге не вошёл в картину — сцену, в которой Стив Тревор (Крис Пайн) и Диана (Галь Гадот) вызывают такси, когда находятся около музея.

«Я думаю, это единственная настоящая сцена, которую мы вырезали», — сказала Дженкинс.

Напомним, в России премьера кинокомикса «Чудо-женщина: 1984» состоится 14 января 2021 года. В США фильм начали показывать в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max 25 декабря 2020 года.

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