Лос-Анджелес, США, , 06:57 — REGNUM Проект «полицейского» сериала потокового сервиса HBO Max, который должен стать спин-оффом кинокомиса «Бэтмен» Мэтта Ривза нашёл нового руководителя. Об этом 12 явнаря сообщил портал Screen Rant.

Должности шоураннера и исполнительного продюсера шоу занял Джо Бартон, издание отметило, что он уже подписал с HBO Max соответствующий контракт. Ранее он работал над проектом «Долг/Стыд» для BBC и Netflix, а также над созданием фильмов «Ритуал», «Мои дни с Мёрси» и «Вторжение».

Напомним, изначально должность шоураннера этого сериала занял Теренс Уинтер («Волк с Уолл-стрит», «Подпольная империя»). В ноябре 2020 года стало известно, что он покинул проект из-за творческих разногласий.

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