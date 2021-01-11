Нью-Йорк, США, , 22:44 — REGNUM Телеканал Turner Network Television (TNT) выложил в сеть трейлер второго сезона сериала «Сквозь снег». Видео было опубликовано 11 января на YouTube-канале компании.

Первый эпизод продолжения шоу TNT покажет 25 января 2021 года. Во втором сезоне мистер Уилфорд (Шон Бин) вновь появится в поезде, а с ним вернутся хаос и коррупция.

Ранее создатель сериала Грэм Мэнсон дал понять, что во втором сезоне сериала Мелани Кэвилл (Дженнифер Коннелли) воссоединится со своей дочерью Александрой (Роуэн Бланчард), однако это воссоединение положит начало новым непростым отношениям. Премьера «Сквозь снег» состоялась на TNT 17 мая 2020 года.

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