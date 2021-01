Вашингтон, , 13:49 — REGNUM Бывший профессиональный рестлер Дуэйн Джонсон сыграет одну из ролей в новом фильме серии «Хищник». Об этом сообщает портал We Got This Covered со ссылкой на источник в отрасли.

В ноябре 2020 года стало известно, что серия фантастических боевиков «Хищник» получит продолжение. Режиссёром проекты станет автор фильма «Кловерфилд, 10» Дэн Трахтенберг.

По данным We Got This Covered, после этого фильма будет запущено производство ещё одной картины этой серии. Новый фильм станет продолжением фильма «Хищники» 2010 года, снятого режиссёром Нимродом Анталой.

Отмечается, что в этом фильме одну из ролей сыграет актёр Дуэйн Джонсон. Также ожидается, что в фильме появится актёр Эдриен Броуди, участвовавший в съёмках «Хищников» 2010 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в ноябре 2020 года стало известно, что Дуэйн Джонсон выступит в качестве продюсера проекта фильма-перезагрузки «Царь скорпионов».