Вашингтон, , 10:35 — REGNUM Рекордсменом по кассовым сборам в кинотеатрах по всему миру по итогам 2020 года стала американская компания Disney. Об этом сообщает интернет-журнал Deadline со ссылкой на данные исследовательской компании Gower Street Analytics.

Прошедший год оказался непростым для киноиндустрии. Из-за пандемии новой коронавирусной инфекции временно закрывались кинотеатры по всему миру, а студиям приходилось приостанавливать съёмки. По оценкам Gower Street Analytics, общемировые кассовые сборы в 2020 году составили $12,4 млрд. В сравнении с 2019 годом сборы упали на 71%.

Рекордсменом по сборам стала компания Disney (включая приобретённые в 2019 году активы киностудии Fox). Фильмы этой студии в 2020 году в кинотеатрах по всему миру собрали $1,26 млрд, что составило около 25,7% от общемировых сборов. Другими производителями фильмов с наивысшими сборами стали Sony ($1,18 млрд), Warner Bros. ($1,09 млрд) и Universal ($1,03 млрд).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самым кассовым фильмом 2020 года стала драма «Восемьсот» китайского режиссёра Гуань Ху.

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