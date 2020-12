Лос-Анджелес, США, , 23:57 — REGNUM Джеймс Ганн рассказал о том, как мог бы выглядеть кроссовер кинокомиксов Marvel и DC его мечты. Об этом 30 декабря сообщил портал We Got This Covered.

Когда поклонник задал режиссёру соответствующий вопрос, Ганн ответил, что в рамках этого проекта он объединил бы таких персонажей, как Ракета, Грут (оба из «Стражей галактики», Король Акул и Уизел («Отряд самоубийц»).

https://twitter.com/JamesGunn/status/1341861764388941824

Напомним, Джеймс Ганн сейчас работает над проектом кинокомикса DC «Отряд самоубийц». Он также будет снимать третью часть фильма «Стражи галактики» студии Marvel.

