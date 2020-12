Лос-Анджелес, США, , 21:57 — REGNUM Портал Screen Rant составил топ-10 лучших биографических фильмов 2020 года, на основе данных базы IMDb. Статья была опубликована 28 декабря на сайте издания.

В топ-10 вошли такие картины, как «Дэвид Боуи. Человек со звезды» (Stardust, режиссёр Гэбриел Рэндж), «Капоне. Лицо со шрамом» (Джош Транк), «Тесла» (Майкл Алмерейда), Глории (The Glorias, Джули Тэймор) и «Сержиу» (Sergio, Грег Баркер).

Пятое место заняла картина «Ширли» (Жозефин Декер), четвертое — «Аммонит» (Фрэнсис Ли). Третья позиция досталась «Элегии Хиллбилли» Рона Ховарда, вторая — «Манку» Дэвида Финчера.

Лучшим биографическим фильмом 2020 года по версии пользователей IMDb стал «Суд над чикагской семёркой» (The Trial of the Chicago 7) Аарона Соркина.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что самым популярным фильмом на портале «Кинопоиск» стала криминальная комедияГая Ричи«Джентльмены». В категории анимационных фильмов и шоу первое место занял мультсериал «Рик и Морти».

