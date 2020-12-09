Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Комитет по культуре Санкт-Петербурга 9 декабря потребовал от учреждений культуры и билетных операторов срочно откорректировать репертуарные планы и афиши на период с 30 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

Здание Смольного Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, постановлением №121 городского правительства с 30 декабря по 10 января в Петербурге запрещается доступ посетителей в музеи, театры, концертные залы и другие организации исполнительских искусств, на выставки и концерты. Решением Минкультуры РФ на тот же период работа федеральных музеев, музеев-заповедников, организаций, осуществляющих выставочную деятельность на территории Петербурга, приостанавливается.

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В Смольном предложили организаторам мероприятий и операторам по продаже билетов исправить в связи с этим репертуарные планы и афиши, размещенные на сайтах по распространению билетов.

«Зрителям, в свою очередь, перед покупкой билетов рекомендуем ознакомиться с перечнем согласованных культурных мероприятий, размещенным на сайте Центра развития и поддержки предпринимательства», — заявили в комитете по культуре Санкт-Петербурга.

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