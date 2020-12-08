Москва, , 21:07 — REGNUM Фестиваль «Новое кино Китая» откроют военной драмой «Восемьсот», самым кассовым фильмом 2020 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 декабря сообщает в пресс-службе проекта «КАРО.Арт».

Цитата из к/ф «Восемьсот». Реж. Гуань Ху. 2020. Китай

Также российский зритель сможет увидеть на большом экране лауреатов и участников европейских кинофестивалей, анимационный проект и зрительские картины, ориентированные на широкую аудиторию. Фестиваль пройдет в трех городах: в Москве и Санкт-Петербурге (с 17 декабря), а также в Новосибирске (с 20 декабря).

Всего в рамках фестиваля будет показано шесть фильмов: «Восемьсот», «Цветок, окроплённый алым», «Белая змея», «Чай или кофе», «Воздушный шарик» и «Однажды всё наладится». Мероприятие проводит Институт Конфуция Новосибирского государственного технического университета при поддержке Центра языковых обменов и международного сотрудничества при Министерстве образования КНР.

Владислав Пастернак, программный директор фестиваля «Новое кино Китая». «Наша цель — создать в России моду на сегодняшнее китайское кино, на просмотр его на большом экране. Поэтому мы надеемся, что в этот раз интерес российской публики вызовут не только актуальные хиты крупнейших европейских фестивалей, любимые западной кинокритикой, но и высокотехнологичные релизы массового проката, приведшие в восторг широкую китайскую аудиторию».

Напомним, «КАРО.Арт» — это специальный проект сети кинотеатров «КАРО» с особой репертуарной политикой: авторское, экспериментальное, классическое, культовое кино на языке оригинала с субтитрами. «КАРО.Арт» дает зрителям возможность посетить самые ожидаемые премьеры и принять участие в обсуждениях с известными деятелями искусства, увидеть актуальные фестивали, важные ретроспективы, прямые трансляции и записи лучших спектаклей ведущих театральных домов, эксклюзивный арт-прокат.