Посёлок городского типа Белоярский, Свердловская область, , 10:04 — REGNUM Американский режиссёр Оливер Стоун («Взвод», «Прирождённые убийцы») прибыл в Екатеринбург для посещения Белоярской АЭС. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе станции.

«В маршруте запланировано посещение зоны контролируемого доступа и промплощадки», — сообщили в пресс-службе АЭС порталу «66.ру».

На станции не уточнили, планирует ли Стоун провести съемки на территории АЭС. По итогу поездки режиссёра в пресс-службе обещали рассказать о подробностях визита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Оливер Стоун заявлял в интервью The Hollywood Reporter, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году.

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