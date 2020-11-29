Лондон, , 13:01 — REGNUM Британский актёр Дэвид Проуз умер в возрасте 85 28 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на агента актёра Томаса Боуингтона.

Боуингтон рассказал, что актёр умер вследствие болезни. В 2018 году стало известно, что Проуз страдает от онкологического заболевания.

Дэвид Проуз профессионально занимался тяжёлой атлетикой и бодибилдингом. Атлетическое телосложение помогало Проузу получать роли монстров и злодеев в различных телешоу и фильмах.

Самой известной работой актёра в кино стала роль Дарта Вейдера в оригинальной трилогии «Звёздных войн». При монтаже фильма режиссёр Джордж Лукас решил заменить голос Проуза голосом Джеймса Эрла Джонса, который более соответствовал образу кинозлодея.