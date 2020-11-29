Москва, , 07:13 — REGNUM Имена артистов, не дающих пробиться другим певцам на новогодние эфиры назвал певец Юрий Лоза в ходе интервью порталу «Собеседник.ru».

Советский и российский композитор, автор и исполнитель Юрий Лоза пояснил, что руководители новогодних шоу-программ на телевидении не интересуются мнением людей, главным для них является лишь желание заработать. По этой причине руководители допускают к участию в «Голубых огоньках» только около двух десятков прикормленных артистов, а у остальных пробиться на эфир нет никаких шансов.

Лоза отметил, что он уже 15 лет не может поздравить людей с Новым годом и спеть для них песню, в такой же ситуации находятся и 90% его коллег. Шансов выступить в новогодних шоу певца лишают, по его словам, такие исполнители, как Филипп Киркоров и Николай Басков.

«У Киркорова и Баскова по сто эфиров новогодних. Неужели вы думаете, что они кому-то уступят свое место? Их же тогда на корпоративы меньше будут звать. Они не дадут никому туда пробиться», — заявил Лоза.

Также певец добавил, что если время хотя бы одного номера из 20, отведённых Киркорову, отдадут Лозе, то будет скандал. Ведь тогда все поймут, что кроме Киркорова и Баскова есть ещё артисты с хорошими песнями, а это означает потерю популярности для «прикормленных» исполнителей.

«Я даже боюсь представить, на что они способны, чтобы удержать свою популярность!» — добавил Лоза.

Ранее ИА REGNUM сообщало о призыве к российским артистам отказаться от съемок в новогодних передачах, с которым выступил певец Валерий Меладзе.

Читайте ранее в этом сюжете: Меладзе выступил с призывом к артистам бойкотировать новогодние программы