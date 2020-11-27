Казань, , 09:22 — REGNUM В столице Татарии с 5 по 15 декабря пройдет XIII международный фестиваль искусств «Филармониада». Концертный десятидневный марафон охватит все жанры сценического искусства: от фольклора до эстрады, от классической музыки до джаза, от разговорного до танцевального действа.

Предстоящее культурное событие является одним из самых крупных, знаковых, популярных и освещаемых в республике. За 12 лет проведения фестиваля в нем приняли участие около 3 тыс. артистов.

Откроет мероприятие 5 декабря джазовая программа двух российских коллективов из Башкирии и Татарии. 6 декабря свои постановки представит музыкальный театр «Петербургская оперетта». 15 декабря, в день закрытия фестиваля, представят программу «Течет река Волга…» государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, государственный оркестр народных инструментов РТ и Ирина Крутова (вокал, Москва).

ИА REGNUM напоминает, 2021 год в Татарии станет Годом языков и народного единства. По словам главы РТ Рустама Минниханова, в регионе должны создаваться все условия для сохранения и развития языков и культур представителей всех национальностей, проживающих в Татарии — татар, русских, чувашей, мордвы, марийцев, удмуртов и других.

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