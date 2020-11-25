Сиэтл, США, , 13:29 — REGNUM Потоковый сервис Amazon Prime закроет фантастический сериал «Пространство» после шестого сезона. Об этом 24 ноября собщил портал Screen Rant со ссылкой на пресс-службу компании.

Таким образом, пятый сезон популярного шоу не будет последним, но Amazon Prime дала понять, что не планирует продолжать его производство после шестого. Продолжение истории приключений команды космического корабля «Росинант» зрителям начнут показывать с 16 декабря 2020 года.

Изначально производством сериала занимался телеканал SyFy, он выпустил три сезона, после чего решил закрыть проект. Его выкупила Amazon, и четвёртый сезон шоу потоковый сервис компании выложил на своём сайте 13 декабря 2019 года. В основу «Пространства» легла оригинальная серия романов писателя-фантаста Джеймса Кори.

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