Вашингтон, , 11:17 — REGNUM Американская компания Apple снимет художественный фильм по мотивам истории создания видеоигры «Тетрис». Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

В основу сюжета художественного фильма ляжет история создания видеоигры советским инженером-программистом Алексеем Пажитновым и её распространения по всему миру голландским бизнесменом Хэнком Роджерсом. Роль последнего исполнит актёр Тэрон Эджертон.

Сценарий фильма написал Ноа Пинк, режиссёром картины станет Джон С. Бейрд, продюсером — Мэттью Вон. В настоящее время создатели фильма определяются с актёрами на остальные роли. Съёмки будут проходить в Шотландии, ожидаемая дата выхода фильма и другие подробности не раскрываются.

Первая версия видеоигры игры «Тетрис» была разработана Алексеем Пажитновым в 1984 году для компьютера «Электроника-60». Позже игра была выпущена в большом количестве версий для портативных консолей, компьютеров и других устройств.