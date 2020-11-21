Вашингтон, , 10:55 — REGNUM Режиссёром большинства эпизодов девятого сезона сериала «Декстер» станет американский кинорежиссёр Маркос Сига. Об этом сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Телеканал Showtime выпустил первый сезон сериала «Декстер» в 2006 году. Показ заключительного восьмого сезона был завершён в 2013 году.

В 2020 году телеканал Showtime решил возродить франшизу «Декстер» и снять девятый сезон сериала. Ранее было объявлено, что актёр Майкл Холл согласился вернуться к главной роли сериала — вымышленному серийному убийце Декстеру Моргану.

Исполнительным продюсером девятого сезона станет Клайд Филлипс, который был задействован в производстве первых четырёх сезонов «Декстера». Филлипс сообщил журналу The Hollywood Reporter, что режиссёром шести из десяти серий нового сезона сериала станет Маркос Сига. Ранее он работал над сериалами «Настоящая кровь», «Вероника Марс», «Тиран» и «Слепая зона».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьера нового сезона сериала «Декстер» запланирована на осень 2021 года.

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