Тегеран, , 09:34 — REGNUM 20 ноября атташе по культуре посольства Ирана и председатель культурного клуба Султаната Оман обсудили пути развития культурного сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Атташе по культуре посольства Ирана Али Мусавизаде и председатель культурного клуба Султаната Оман Махмуд аль Салими рассмотрели пути развития культурного сотрудничества и содействия поддержанию диалога между деятелями культуры и искусства.

На встрече, состоявшейся в присутствии заместителя председателя культурного клуба Султаната Оман, стороны отметили культурную общность народов двух стран и выразили готовность в дальнейшем расширять двустороннее сотрудничество в этом направлении.

Представители призвали использовать имеющийся потенциал для развития отношений, а также культурного и художественного сотрудничества.

По итогам встречи стороны согласились совместно спонсировать семинары, проводить образовательные и научно-исследовательские исследования, а также перевод и публикацию произведений выдающихся писателей двух стран.