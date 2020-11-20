Москва, , 13:06 — REGNUM В сети набирает популярность видеоролик под названием «Русская кибердеревня». Его опубликовали 19 ноября на YouTube-канале birchpunk.

«Русская кибердеревня» — это короткометражный научно-фантастический фильм о жизни в русской деревне будущего: с андроидами-доярками, летающими фургонами «Почты России» и квадрокоптерами вместо птиц. Сценаристом и режиссёром проекта Сергей Васильев.

Почти за сутки ролик (дебютный для канала birchpunk) собрал больше 60 тыс. просмотров. В комментариях многие зрители хвалят автора за находчивость и просят его снять новые видео с похожей тематикой.