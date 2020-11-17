Лос-Анджелес, США, , 22:51 — REGNUM В сеть выложили новые кадры и первый трейлер будущего игрового «Том и Джерри». Изображения были опубликованы 17 ноября на официальной Twitter-странице проекта в Twitter.

Создатели фильма впервые показали, как именно они совместят 3D-графику и игру реальных актёров. На одном кадре известная пара изображена на лондонском мосту, а на другом зрители могут видеть актрису Хлою Грейс Морец.

https://twitter.com/heatworld/status/1328305948709052416

https://twitter.com/3CFilmReview/status/1328719181920022528

Кроме того, создатели картины опубликовали первый трейлер.

https://twitter.com/TomAndJerry/status/1328744719447437312

Премьера фильма запланирована на 5 марта 2021 года. Хлоя Грейс Морец исполнит в нём роль девушки по имени Кайла, которая занимается организацией свадеб. По сюжету она наймёт Тома, чтобы он схватил Джерри, который, как считает Кайла, может испортить грядущее мероприятие.