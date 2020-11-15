Тула, , 16:10 — REGNUM Картина «Подольские курсанты» режиссёра Вадима Шмелёва удостоена главной награды Международного фестиваля военного кино им. Ю. Н. Озерова. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

XVIII Международный фестиваль военного кино им. Ю. Н. Озерова из-за сложившейся эпидемиологической ситуации проводился в Туле с 9 по 15 ноября в онлайн-режиме. Главного приза фестиваля «Золотой меч» была удостоена картина «Подольские курсанты», рассказывающая о подвиге курсантов подольских артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой.

Эта картина также получила приз в номинациях «Визуальные эффекты» и «Лучший актёрский ансамбль». Лучшим фильмом фестиваля на иностранном языке была признана картина «Восемь сыновей» китайского режиссёра Гао Сиси, лучшим документальным фильмом — «Экспозиция войны» Владимира Сидоренко.

«Подвиг Подольских курсантов бессмертен. И нашей задачей было прикоснуться к нему, чтобы напомнить о нём! Кому-то, может быть, поведать впервые. Не через сухие строчки бесстрастных документов, а средствами кино… И спасибо всем, кто уже посмотрел фильм! Это дань памяти настоящим героям — Подольским курсантам!» — отметил режиссёр Вадим Шмелёв после выхода фильма в прокат.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компания «Централ Партнершип» заключала контракты на прокат фильма «Подольские курсанты» на территории Великобритании и США.

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