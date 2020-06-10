Москва, , 21:56 — REGNUM Входящая в «Газпром-Медиа» кинокомпания «Централ Партнершип» во время проходящего сейчас онлайн-рынка Key Buyers Event объявила о заключении новых сделок по масштабной военно-исторической драме «Подольские курсанты». Прокатом на территории США займется Shout! Factory, а в Великобритании — Signature Entertainment.

Кадр военно-исторической драмы «Подольские курсанты» © Кинокомпания «Централ Партнершип»

Продюсер Игорь Угольников напомнил, что этот фильм — художественный рассказ о реальных событиях и судьбах настоящих героев. Генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин признался, что рад доверию американских и британских закупщиков к картине, посвященной важной странице Второй мировой войны.

Ранее права на показ фильма «Подольские курсанты» уже были проданы в Японию (New Select), Корею (POONGYUNG SORI INC Scene& Sound) и Скандинавию (Mis.Label). После презентации на Key Buyers Event фильм будет представлен на онлайн рынке Cannes Digital Market.