Лос-Анджелес, США, , 21:53 — REGNUM Кинокомпания Spyglass Media Group выпустит ремейк фантастического фильма «Короткое замыкание». Об этом 13 ноября сообщил портал Deadline.

Новая картина будет выполнена в латиноамериканской стилистике, сценарий к ней напишут писатели и продюсеры Эдуардо Сиснерос («Убийцы») и Джейсон Шуман («За пропастью во ржи», «Опасный Банкок»). Отмечается, что исполнительный продюсер оригинального фильма Джон Хайд из студии Rehab Entertainment вновь займёт эту должность.

Напомним, премьера фантастической комедии «Короткое замыкание» состоялась в мае 1986 года, главные роли в ней исполнили Фишер Стивенс и Элли Шиди. Сюжет фильма рассказывал о том, как эксперимнтальный военный робот получил полноценный искуственный интеллект после удара молнии.

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