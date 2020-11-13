Новошахтинск, Ростовская область, , 18:27 — REGNUM В Ростовской области театральные постановки стали доступны незрячим ценителям искусства. В Новошахтинском драматическом театре представили музыкальный спектакль «Аладдин» — постановка адаптирована для тотально слепых и слабовидящих. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 13 ноября.

«Этот новый формат позволяет слепым и слабовидящим приобщаться к театральному искусству, воспринимая его на слух. Тифлокомментирование — это лаконичное описание предмета, пространства или действия, которые непонятны незрячему (слабовидящему) без специальных словесных пояснений», — прокомментировала министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева.

Руководство театра намерено не только расширить список спектаклей, адаптированных для слепых и слабовидящих зрителей, но и организовать выставки изобразительного искусства с тифлокомментированием.