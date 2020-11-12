Бербанк, США, , 20:20 — REGNUM Потоковый сервис Disney Plus и студия Marvel назвали дату премьеры будущего мини-сериала «ВандаВижен». Публикация была размещена 12 ноября на Twitter-странице проекта.

Первый эпизод шоу поклонники вселенной Marvel смогут увидеть 15 января 2020 года. Зрителям показали небольшой-тизер-трейлер, который демонстрирует стилистику будущего сериала, в котором главные роли исполнят Элизабет Олсен (Ванда Максимофф или Алая Ведьма) и Пол Беттани (Вижен).

https://twitter.com/wandavision/status/1326932777472675840

Стоит отметить: многие фанаты кинокомиксов Marvel ожидали, что Disney Plus начнёт показывать сериал до конца 2020 года, в частности, ранее об этом сказала актриса Кэт Дэннингс, исполнившая в фильме «Тор» роль ассистентки Джейн Фостер (Натали Портман) Дарси Льюис.

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