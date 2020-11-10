Нью-Йорк, США, , 09:43 — REGNUM Ленни Джеймс, исполнивший роль Моргана Джонса в сериалах «Ходячие мертвецы» и «Бойтесь ходячих мертвецов», заявил, что он хотел бы увидеть завершение сюжетной линии про отношения его персонажа и Рика Граймса (Эндрю Линкольн). Об этом 10 ноября сообщил портал Comicbook.

«Я согласен со всем, что означает, что я вернусь в компанию моего друга Энди!», — сказал Джеймс, когда ему задали соответствующий вопрос. Актёр добавил, что если фильм или сериал с завершением сюжетной линии персонажей даст ему возможность сделать это, то их стоит снять.

Напомним, Энрю Линкольн повторит роль Рика Граймса в будущих полнометражных фильмах франшизы «Ходячие мертвецы». Ранее в сеть выложили фотографию, на которой актёр запечатлён с бородой. Поклонники шоу предположили, что Линкольн готовится к съёмкам первой картины.

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