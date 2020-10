Лос-Анджелес, США, , 09:29 — REGNUM Кинокомпания Disney хочет, чтобы будущий фильм на основе комикса «Призрачный гонщик» сохранил возрастной рейтинг PG-13. Об этом 31 октября сообщил портал We Got This Covered со ссылкой на инсайдеров.

Издание отметило, что его источники являются надежными и процеренными. Они утверждают, что Кевин Файги и его команда настаивают, что фильм должен получить возрастную категорию R (дети до 17 лет допускаются на сеанс только в сопровождении родителей), однако руководство Disney выступает против этой идеи. Оно хочет, чтобы новый фильм по этой франшизе был рассчитан на как можно большую аудиторию.

Информация о том, что студия Marvel дала «зелёный свет» фильму «Призрачный гонщик» появилась в сети в мае 2020 года. Стоит отметить, что в марте 2020 СМИ со ссылкй на инсайдеров сообщили, что Киану Ривз ведеёт переговоры с Marvel по поводу роли Джонни Блейза (главный герой комикса).

