Москва, , 09:25 — REGNUM Наивысшие оценки от зрителей в России за последние 20 лет получил научно-фантастический мультфильм студии Pixar «ВАЛЛ-И». Об этом сообщает портал «Кино Mail.ru» со ссылкой на результаты собственного исследования.

Эксперты «Кино Mail.ru» изучили оценки, которые российские зрители выставляли анимационным фильмам с 2000 года. Тремя мультфильмами, получившими наивысшие оценки от зрителей, стали «ВАЛЛ-И», «Ледниковый период» и «Как приручить дракона». В первую десятку рейтинга также вошли «Шрэк», «Ходячий замок», «Холодное сердце», «Зверополис», «Корпорация монстров» и «Головоломка».

Авторы проекта отметили, что некоторые фильмы получали отличающиеся оценки у женской и мужской аудитории. Например, в среднем среди мужской аудитории мультфильм 2001 года «Шрек» занял второе место, а среди женской — шестое. Также в первую десятку мужской аудитории попал мультфильм «Алёша Попович и Тугарин Змей», а в первую десятку женской — «Рупанцель: Запутанная история».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2008 году «ВАЛЛ-И» был удостоен премии «Оскар» в категории лучший полнометражный анимационный фильм.