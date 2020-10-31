Лос-Анджелес, США, , 09:15 — REGNUM Фелисити Джонс заявила что у её героини Джин Эрсо из фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» есть «незаконченные дела». Об этом 31 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Во время очередного интервью Джонс задали вопрос по поводу тайны судьбы персонажа. Актриса в ответ сказала, что во вселенной «Звездных войн» «реинкарнация вполне возможна».

«Итак, я уверена, что у Джин есть незаконченные дела», — сказала Джонс, добавив, что ей было бы интересно увидеть в сиквеле или спин-оффе «Звездных войн», как с годами Джин Эрсо «становится старше и мудрее, и борется с темными силами во вселенной».

Напомним, в одной из финальных сцен фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» зрители могут видеть, как Джин Эрсо и капитан Повстанческого Альянса Кассиан Андор (Диего Луна), выполнив поставленную задачу, исчезают в свете ядерного взрыва.

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