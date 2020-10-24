Лос-Анджелес, США, , 04:06 — REGNUM В сеть выложили новую фотографию со съёмок будущего фильма ужасов «Крик 5». Изображение было опубликовано 23 октября на Twitter-странице Film Updates.

На снимке поклонники франшизы могут видеть актрису Кортни Кокс, которая вернётся к роли журналистки Гейл Уэзерс-Райли. На ней надет красный костюм, который, как отметило издание Screen Rant, «идеально подходит к стилю репортера».

https://twitter.com/FilmUpdates/status/1319657923954593792

Напомним, в проекте пятой части фильма «Крик» также участвуют Нив Кэмпбелл и Дэвид Аркетт, исполнившие в оригинальной картине роли Сидни Прескотт и шерифа Дуайта Райла. Ожидается, что картина выйдет в кинопрокат в 2022 году.

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