Лос-Анджелес, США, , 23:12 — REGNUM Киностудия Marvel ищёт сценаристов для проекта нового фильма «Блэйд». Об этом 23 октября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Кроме того, издание сообщило, что компания также рассматривает кандидатуры чернокожих режиссёров, которые могли бы взяться за реализацию этого проекта. К сожалению, пока нет больше никаких новостей о новом фильме про чернокожего охотника на вампиров.

Ранее Marvel сообщила, что в перезагрузке «Блэйда» главную роль исполнит Махершала Али. Согласно представленному графику премьер, картина может выйти на экраны в октябре 2020 года.

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