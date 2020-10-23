Лос-Анджелес, США, , 03:38 — REGNUM Актриса Джессика Рот ответила на вопросы журналистов по поводу третьего фильма «Счастливого дня смерти». Об этом 22 октября сообщил портал Cinema Blend.

Она сказала, что для неё и режиссёра Кристофера Лэндона очень важно правильно закончить трилогию. Рот сказала, что её переполняет чувство любви к своему персонажу, который для многих девушек является образцом для подражения, и заявила, что она никогда не позволит «пожертвовать» историей Терезы Гелбман. Актриса добавила, что создавать сиквелы всегда непросто, и что ей очень интересно, получится ли у неё это сделать.

Напомним, в сентября 2020 года Кристофер Лэндон сообщил, что проект третьей части комедийного фильма ужасов «Счастливого дня смерти» находится на стадии активной реализации. Оригинальная картина вышла на экраны в октябре 2017 года, при небольшом бюджете $4,8 млн она собрала в США $66,9 млн, а в мире — $122,6 млн.

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