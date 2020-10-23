Лос-Анджелес, США, , 03:10 — REGNUM Актёр и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу Скала выложил в сеть свою детскую фотографию. Изображение было опубликовано 23 октября на его странице в Instagram.

Джонсон сообщил: снимок был сделан в тот момент, когда ему было 11 лет. Он рассказал, что очень любил одевать борцовские шорты, ботинки, куртку и чемпионские пояса отца, надеясь однажды стать рестлером.

«Единственное, что я забыл надеть, так это мой тренировочный бюстгальтер», — пошутил актёр по поводу своего внешнего вида, после чего предложил младшей версии себя не опаздывать в школу.

https://www.instagram.com/p/CGqAziOFsfe/

Напомним, в январе 2020 года умер отец Дуэйна Джонсона Рокки Джонсон, который также был рестлером. Тогда Скала выложил в сеть эмоциональное видео, в котором он рассказал о своём родителе.

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