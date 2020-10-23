Нью-Йорк, США, , 02:59 — REGNUM Телеканал AMC опубликовал арт-фотографию, на которой запечатлены персонажи шестого сезона сериала «Бойтесь ходячих мертвецов». Изображение было выложено 23 октября на Twitter-странице ComicBook NOW!

Поклонники шоу могут видеть на снимке Джона (Гаррет Диллахан), Джун (Дженна Эльфман), Алисию (Алисия Дебнем-Кэри), беременную Грейс (Карен Шенас-Дэвид), Моргана (Ленни Джеймс), Виктора (Колман Доминго), Алтею (Мэгги Грейс), Чарли (Алекса Найзенсон) и Лусиану (Деная Гарсиа). На переднем плане находится Морган в ковбойской шляпе.

https://twitter.com/ComicBookNOW/status/1319390573799874560

Ранее шоураннер Ян Голдберг заявил, что шестой сезон «Бойтесь ходячих мертвецов» будет ещё больше похож на вестерн, чем предыдущий. При этом он отметил, что зрители увидят не беззаконие Дикого Запада, а нечто обратное, потому что Вирджиния (Колби Минифи) «правит железной рукой».

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