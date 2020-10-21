Нью-Йорк, США, , 12:40 — REGNUM Телеканал HBO выложил в сеть первый трейлер сериала «Бортпроводница», главную роль в котором исполнит актриса Кейли Куоко. Ролик был опубликован 20 октября 2020 года на YouTube-канале HBO Max.

Куоко исполнит роль стюардессы, жизнь которой меняется за одну ночь. По сюжету будущего шоу, главная героиня однажды просыпается в чужой кровати с мёртвым мужчиной, при этом она совершенно ничего не знает о том, что произошло.

Кейли Куоко хорошо знакома зрителям по роли Пенни в ситкоме «Теория большого взрыва». В основу «Бортпроводницы» легла книга писателя Криса Бохьяляна. Создатели позиционируют сериал как «мрачный комедийный триллер».

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