Сеул, , 10:41 — REGNUM 21 октября в Южной Корее стартовал 25-й Пусанский международный кинофестиваль, сообщает KBS.

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Известно, что с 21 по 30 октября на фестивале покажут 192 картины из 68 стран. Откроет фестиваль «Септет: История Гонконга», снятый семью китайскими режиссёрами, а закроет — анимационный фильм японского режиссёра Котаро Тамура «Жозе, тигр и рыба».

В связи с эпидемиологической обстановкой в стране и пандемией коронавируса в целом церемонии открытия и закрытия проводиться не будут.

Отмечается, что помимо кинопоказов и форума в рамках фестиваля пройдёт вручение наград Азиатской кинопремии (Asian Film Awards) и премии Asia Contents Awards.

Пусанский международный кинофестиваль — крупнейший кинофестиваль в Азии, ежегодно проводимый в южнокорейском городе Пусан с 1996 года. Специализируется на показе новых фильмов и работ начинающих режиссёров.