Лос-Анджелес, США, , 23:10 — REGNUM Фильм «Соник в кино» может занять первое место в рейтинге самых кассовых картин о супергероях 2020 года. Об этом 20 октября сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает: это произойдёт из-за того, что ранее были отложены премьеры таких кинокомиксов, как «Чёрная вдова», «Морбиус», «Веном: Да будет Карнаж» и «Вечные».

Теоретически, место лидера всё ещё может достаться картине «Чудо-женщина 1984», однако до сих пор нет уверенности в том, что кинокомпания Warner Bros. действительно выпустит её в прокат 25 декабря 2020 года.

«Значит ли это, что я теперь Мститель? Мне нужно сменить имя на Крис? Как это работает?», — пошутил по этому поводу на своей Twitter-странице актёр Бен Шварц, озвучивший Соника.

https://twitter.com/rejectedjokes/status/1318557862709350400

Напомним, премьера фильма «Соник в кино» состоялась 20 февраля 2020 года. При бюджете $85 млн фильм собрал в мировом прокате $306,7 млн.

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