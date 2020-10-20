Москва, , 08:06 — REGNUM В Москве 19 октября на 72-м году жизни скончался известный переводчик и преподаватель Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Андрей Чужакин. Об этом декан переводческого факультета Екатерина Похолкова сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодня пришло печальное известие — ушёл из жизни выпускник Иняза, преподаватель переводческого факультета Андрей Павлович Чужакин. Наши соболезнования родным и близким», — написала Похолкова.

Она также привела на своей странице интервью с Андреем Павловичем, «подготовленное к 90-летию Инъяза, но так нигде и не опубликованное».

Андрей Чужакин родился 1 сентября 1949 года в Москве. Окончил МГПИИЯ им. М. Тореза (МГЛУ), где преподавал до последнего времени.

Работая в Международном отделе ЦК КПСС, переводил беседы Ю. Андропова, К. Черненко, М. Горбачёва, А. Громыко и других высших руководителей КПСС и СССР с Дж. Бушем, М. Тэтчер, И. Ганди, П. Моруа, П. Трюдо, Г. Колем, Ф. Кастро.

Андрей Чужакин являлся экспертом по проблемам развивающихся стран (Африка), основателем нового направления в переводоведении — «прикладная теория устного перевода и переводческой скорописи». Автор многочисленных публикаций, учебников и учебных пособий.